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Tayland'da alıkonulan Suudi kadına mülteci statüsü verildi

Bangkok Havaalanında alıkonulan ve BMMYK himayesinde ülkeye geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadına, Birleşmiş Milletler tarafından mülteci statüsü verildi.

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Tayland'da, aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havaalanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadına, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verildi.
 
BBC'nin haberine göre, Avustralya hükümeti, 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun'a, BMMYK tarafından mülteci statüsü verilmesinin uygun bulunduğunu duyurdu.
 
BMMYK, konuyu, genç kadının iltica talebinde bulunduğu Avustralya'ya havale ederken, Avustralya İçişleri Bakanlığı da talebin gereğine uygun şekilde değerlendirileceğini bildirdi.
 
Kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü ailesinden kaçan ve güvenli üçüncü bir ülkeye iltica talebinde bulunan Kunun, ailesinin yanına gönderilmesi halinde öldürülmekten korktuğunu söylemişti.
 
Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un, Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun BMMYK tarafından değerlendirileceğini ve talep sonuçlanıncaya kadar genç kadınının Tayland'da kalacağını belirtmişti.
 
BMMYK himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verilen Kunun, pazartesi günü, havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Kunun'un Bangkok'ta nerede kalacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
 
Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, pazartesi günü havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız.” diyerek, genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini vurgulamıştı.
 
Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti. Kunun daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.
 
Diğer yandan, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada ise Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu yönündeki iddialar reddedilmişti.

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