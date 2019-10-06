BM devrede
Irak’ta 6 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü geçince Birleşmiş Milletler (BM) devreye girdi. BM Irak Yardım Misyonu, eylemcilere yönelik şiddeti kınayarak gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.
Yolsuzluk ve kamu hizmetlerine erişim engeline karşı 1 Ekim’den bu yana başkent Bağdat ve pek çok şehirde sokağa çıkan Iraklıların isyanı hız kesmeden sürüyor. Hükümetin sokağa çıkma yasağı ve sağduyu mesajları karşılık bulmazken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aşması ile birlikte Birleşmiş Miletler (BM) de ilk kez eylemlere ilişkin açıklama yaptı.
ŞİDDET DURMALI
BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu. UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklamasında, olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Plasschaert, “Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Şiddetin durması gerek” dedi ve gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.
BAĞDAT VALİSİ İSTİFA ETTİ
Hükümetin önlemleri karşılık bulmayınca Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi de, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi. Göstericilerin liderlerine parlamentonun gelecek oturumlarına katılmaları çağrısında bulunan Halbusi, “Göstericilerin talepleri yerine getirilmemesi durumunda ben de onlarla birlikte sokağa ineceğim” dedi. Halbusi, “Yolsuzluk afetinin terörden farkı yok. Yolsuzluğun yılan başlarıyla savaşacağız” diye konuştu. Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin de istifa ettiği açıklandı. Devlet Televizyonuna göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı. Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Cezairi’nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındı.
SADR BÖLGESi GERGiN
Öte yandan, başkent Bağdat’ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Sadr bölgesindeki protestocular hükümete karşı gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz gerçek mermi kullandığı ifade edildi. Ülkede sabaha karşı internet hizmeti yaklaşık 1 saatliğine verilse de erişim yeniden durduruldu.
TELEVİZYON KANALLARI HEDEFTE
Irak’ta devam eden gösterilerde eylemcilerin öfkesi televizyon kanallarına yöneldi. Başkent Bağdat’ta Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim’e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kanala 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Söz konusu füzeler kanalın arka bahçesine isabet etti, binada maddi hasar oluştu. Saldırı nedeniyle kanal çevresindeki bazı yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının Bağdat ofislerinin yanı sıra Irak merkezli Al-Ahwaz TV’nin Zikar ofisine de önceki gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti.
HÜKÜMETTEN İLK PAKET
Irak hükümeti, göstericilerin taleplerine yönelik, “düşük gelirli ailelere arsa ve konut tahsisi, 150 bin işsize maddi destek ve iş imkanının yanı sıra gösterilerde hayatını kaybedenlerin ‘şehit’ kabul edilmesi” gibi kararları içeren paket açıkladı. Ülkenin resmi ajansının haberine göre, Başbakan’ın çağrısıyla olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanmasını kararlaştırdı. Dar gelirli 150 bin işsize maddi destek kararı alınan toplantıda, ekonomik yardımların en yoksul bölge ve kentlere öncelik vereceği ifade edildi.
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