BM Dünya Gıda Programı, Yemen'de açlığın son bulması için acil önlemler alınması çağrısı yaptı

AA 16 Ekim 2021 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 18:40

WFP'nin Twitter hesabından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımlanan yazılı açıklamada, WFP'nin, "Yemenli ailelere, yaşamak için ihtiyaç duydukları gıda yardımını yapmakta kararlı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dünya Gıda Günü'nde Yemen için ve burada açlığın son bulması için acilen önlemlerin alınması çağrısı yapıyoruz." denildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 200 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.