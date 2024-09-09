BM: Dünyada 7,2 milyon çocuk eğitimden mahrum

BMMYK tarafından yayımlanan "mülteci eğitim raporunda", küresel olarak 14,8 milyon civarındaki mülteci çocuğun eğitim hayatlarını iyileştirme konusunda bazı ilerlemeler sağlandığı ancak bazı sorunların devam ettiği belirtildi.

Raporda, "Mültecilere ev sahipliği yapan 65 ülkeden alınan veriler, yaklaşık 7,2 milyon mülteci çocuğun güvensizlik, kapsayıcı eğitim politikaları eksikliği, kapasite kısıtlamaları ve dil engelleri gibi faktörler nedeniyle eğitimden mahrum kaldığını, gençlerin gelecekteki refahını riske attığını ve potansiyellerini gösterme şansını ellerinden aldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ukraynalı 600 binden fazla yerinden edilmiş çocuk ve gencin 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle okuldan uzak kaldığı aktarılan raporda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin görüşlerine de yer verildi.

Buna göre, eğitimin hayat kurtarıcı olabileceğini ve bunun kanıtlarla açık olduğunu vurgulayan Grandi, "Eğitim herkes için işgücü piyasasına daha fazla erişim için kapılar açar, mültecilerin geçimini sağlamalarını ve ailelerini desteklemelerini sağlar. 2030'a yaklaşırken çocukların ve gençlerin öğrenme hakkına bağlılığımızı yeniden teyit edelim." ifadesine yer verdi.