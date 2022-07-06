İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2424
  • EURO
    17,5579
  • ALTIN
    963.455
  • BIST100
    2408.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Dünyada açlıkla karşı karşıya olanların sayısı 828 milyona çıktı
Dünya

BM: Dünyada açlıkla karşı karşıya olanların sayısı 828 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde açlıkla karşı karşıya olanların sayısının son bir yılda 46 milyon artarak 828 milyona çıktığını duyurdu.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
ABONE OL

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporunu açıkladı.

Raporda, 2021'de dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unun açlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Açlık çekenlerin sayısının son bir yılda 46 artarak 828 milyona yükseldiği vurgulanan raporda, Kovid-19 salgınından bu yana ise açlık çekenlerin sayısının 150 milyon arttığı kaydedildi.

Raporda, "Dünya, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor." denildi.

5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı aktarılan raporda, 149 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği sorunu ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ise "Önümüzdeki aylarda bu rakamların daha da yükselme riski var." uyarısında bulundu.

Beasley, Ukrayna'daki savaşın küresel gıda fiyatlarını artırdığını belirterek, ülkeleri "kıtlığın eşiğine sürüklediğini" ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.