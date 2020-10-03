BM dünyaya ilan etti, Türkiye'ye yönelen kuşatma yarıldı

03 Ekim 2020 Cumartesi 08:49 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Kasım 2019'da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasına Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail'den tepkiler gelirken Türkiye, kararlı duruşundan taviz vermedi. Birleşmiş Milletler (BM) ise önceki akşam, Türkiye ve Libya arasında deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Böylece İsrail, Türkiye'den onay almadan boru hattı yapamayacak. Sabah'ın haberine göre, BM'nin tescili ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dışlanmasının mümkün olmayacağı da ortaya konuldu. BM'nin anlaşmayı tescili ile Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarının bir oldu bittiyle elinden alınmasına müsaade etmeyeceğini dünyaya göstermiş oldu. 'Libya'da ne işimiz var?' sorusunu soranlara net bir cevap mahiyetinde olan tescil ile Türkiye'ye yönelen kuşatma yarıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve kıyıdaş dahi olmayan ülkelerin Libya üzerinden Doğu Akdeniz'de mevzi kazanma çalışmalarına kayıtsız kalmayacağını kanıtladı.

TÜRKİYE DIŞLANAMAZ

Tescilin hukuki ve siyasi açıdan önemli sonuçları oldu. Türkiye, Doğu Akdeniz'de dışlanmasının mümkün olmayacağı gerçeğini açıkça ortaya koydu. Anlaşmanın tesciliyle İsrail-Yunanistan koridoru kapandı. Bu nedenle İsrail, Türkiye'nin onayı olmadan Akdeniz'den Avrupa güzergâhında boru hattı yapamayacak.

MİLLETİMİZİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından kararlılık mesajı vererek "Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı anlaşmaya ilişkin Twitter'dan şu notu paylaştı: "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" dedi.