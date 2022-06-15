İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2592
  • EURO
    18,0213
  • ALTIN
    1003.54
  • BIST100
    2508.91
Dünya

BM duyurdu: 2 Fas askeri hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 2 Fas askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA) Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM Barış Gücü bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 2 Fas askerinin 12 Haziran'da öldüğü belirtildi.

Yaşamını yitiren askerlerin naaşlarının Fas'a gönderildiği aktarıldı.

Fas makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Barış Gücü misyonu 2014 yılından bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan'daki BM operasyonlarında 1700'den fazla Faslı asker ve polis görev yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.