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Dünya

BM: Esed rejimi Suriye'de defalarca savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi

AA02 Mart 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:11

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