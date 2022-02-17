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Dünya

BM, Filistin-İsrail sorununun çözümü için özel Uzlaşma Komisyonu kurdu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (ICERD), Filistin ile İsrail arasında ırk ayrımcılığına ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için özel Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 16:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:55
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin devletlerinin BM kapsamındaki ICERD Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve sözleşme uyarınca her devletin, ırk ayrımcılığı yapan başka bir devleti şikayet edebileceği belirtildi.

Komisyon kurulmadan önce ön toplantıların 19 Ocak ve 10 Şubat'ta gerçekleştirildiği ve başkanlığa ICERD üyesi Doç. Dr. Gün Kut'un seçildiği bildirildi.

Filistin'in İsrail'e yönelik ırk ayrımcılığı iddiaları ve ilgili belgeleri inceleyecek Komisyonun, iki devlet arasındaki sorunların çözümü için taraflara tavsiyelerde bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

BM bünyesinde 1965'te kabul edilen Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Sözleşmesi, şimdiye kadar 179 ülke tarafından onaylandı.

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