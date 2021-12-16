BM, Filistin'de uygulanacak projeye hazırlanıyor

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:20

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinlilere yönelik insani yardım planı Kudüs'te BM ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen törenle duyuruldu.

"Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en yoksul 1,6 milyon Filistinli için 510 milyon dolar değerinde bir insani plan başlattık." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kapsamda 2022'de uygulamaya konulacak projelerle Filistinlilerin gıda güvenliği, sağlık, eğitim, konaklama, su, hijyen ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarını gidermenin hedeflendiği kaydedildi.

2022'de her 5 Filistinliden ikisinin bir şekilde insani yardıma muhtaç olacağına işaret edilen açıklamada, bunun yüzde 64'ünü oluşturan yaklaşık 1,3 milyon kişinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, söz konusu planın kapsadığı 193 projenin hayata geçirilmesi için onlarca insani yardım kuruluşunun hazır beklediğini ifade etti.

Hastings, İsrail işgalinin boyunduruğunda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin haklarını birlikte korumaya çalışacaklarını ve onları daha fazla kaliteli hizmetlerle buluşturmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

