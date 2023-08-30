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Dünya

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: ''Ayn el-Helva için 15 milyon dolara ihtiyaç var''

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), yoğun çatışmaların yaşandığı Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el Helva'da insani ve öncellikli ihtiyaçların temini için 15 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç olduğunu duyurdu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: ''Ayn el-Helva için 15 milyon dolara ihtiyaç var''
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UNRWA, Lübnan'ın güneyindeki Ayn el Helva Mülteci Kampı'na ilişkin hazırladığı "Acil İhtiyaçların Karşılanmasına İlişkin Rapor"u yayınladı.

Kamp içerisinde 30 Temmuz'da şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bine yakın insanın evini terk etmeye zorlandığı ve tansiyonun hala da yüksek olduğu bilgisine yer verilen raporda, kampta UNRWA'ya ait, 5 bin 900 öğrencinin eğitim gördüğü okulların da büyük oranda hasar gördüğü ifade edildi.

55 bin Filistinli mültecinin kayıtlı olduğu kampın tamamına UNRWA'nın henüz ulaşım sağlayamadığına dikkat çekilen raporda, kamptaki insani ve öncellikli temel ihtiyaçların temini için 15 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

- Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

UNRWA Lübnan Sorumlusu Dorothee Klaus, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kampta çatışmalar nedeniyle 10 gündür askıya aldığı çalışmaların yeniden başladığını duyurmuştu.

UNRWA, 18 Ağustos'ta, "bazı silahlı grupların konuşlanmasına" tepki için kamptaki tüm faaliyetlerini yeniden durdurduğunu kaydetmişti.

  • BM UNRWA
  • Filistin mültecileri
  • Lübnan kampı

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