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Dünya

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Lübnan'daki faaliyetleri için destek çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Lübnan'daki Filistinli mültecilerin 'acil desteğe ihtiyaç' duyduğunu bildirdi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Lübnan'daki faaliyetleri için destek çağrısı yaptı
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UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Leni Stenseth, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında UNRWA'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Filistinli mültecilerin kamplarında inceleme yaptığını belirten Stenseth, Filistinli yetkililer ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Stenseth, "Filistinli mültecilerin yoksulluk oranında yüzde 70-90'lara varan bir artış var. Bu durum birçok mültecinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayamadığı anlamına geliyor." dedi.

Lübnan'daki yüksek ulaşım maliyetleri sebebiyle mülteci çocukların eğitiminin aksadığına dikkati çeken Stenseth, gıda sıkıntısı nedeniyle Filistinli ailelerin yeterli beslenemediğini dile getirdi.

Stenseth, UNRWA'nın mülteci kamplarında yürüttüğü sağlık ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için "bu yıl sonuna kadar 13,2 milyon dolar acil destek" gerektiğini vurguladı.

Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması nedeniyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.

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