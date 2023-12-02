BM: Gazze halkı ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların "ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde" yaşadığını bildirdi.

Griffiths, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Son haftanın "silahlar susunca" ne olabileceğini gösterdiğini kaydeden Griffiths, "Bugün Han Yunus'taki durum ise susmadığında ne olduğunun şok edici hatırlatması." ifadesini kullandı.

Griffiths, "insani ara" döneminde esirlerin serbest bırakıldığını, ailelerin bir araya geldiğini ve Gazze'ye insani yardımın arttığını belirterek, yardımın ihtiyaçları karşılamakta yine de yetersiz kaldığını bildirdi.

"Bugün saatler içinde çok sayıda insan öldürüldü ve yaralandı. Ailelere yine bölgeleri boşaltma talimatı geldi. Umutlar yıkıldı." açıklamasında bulunan Griffiths, çatışmaların sonlanması gerektiğini vurguladı.

Griffiths, çatışmanın ikinci ayında çocuk, kadın ve erkek olmak üzere tüm Gazze halkının korku içinde yaşadığına işaret ederek, "Ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığının altını çizen ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Griffiths, insani yardımların artırılması ve insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

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