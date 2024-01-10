BM, Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyardı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Griffiths, "Gazze'de hastaneler hedef alınmaya devam ederken, sağlık sisteminin yavaşça nefesi kesiliyor." ifadesini kullandı.

Sağlık sistemi olmadan hamile kadınların sağlıkla bebeklerini doğuramayacaklarını, çocukların aşı olamayacağını ve hasta ile yaralıların tedavi edilemeyeceğini aktaran Griffiths, "İnsanlar ölüyor. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Sağlık sistemi çökmüş durumda"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın toplantısında, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi etrafında bombalamanın sürdüğünü belirterek, sağlık merkezlerinin dörtte üçünün hizmet veremediğini kaydetti.

Gazze'deki halkın çoğunluğunun temel sağlık sistemine erişimi olmadığına dikkati çeken Dujarric, kronik hastalığa sahip 350 bin kişinin tedavisinin aksatıldığını ifade etti.

Dujarric, yerinden edilen 1,9 milyon kişinin ise kötü yaşam koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gazze'deki sağlık sistemi çökmüş durumda. Çok az sayıda hastane hizmet veriyor. Onlar da yeterli malzeme olmadan kapasitelerinin çok üstünde çalışıyor." dedi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.