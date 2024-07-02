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Dünya

BM: Gazze'de bir sefalet girdabı var

Birleşmiş Milletler (BM), 'Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var.' açıklamasında bulundu.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:21 - Güncelleme:
BM: Gazze'de bir sefalet girdabı var
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BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgilendirdi.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade eden Kaag, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." dedi.

BM Koordinatörü Kaag, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.

İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine işaret eden Kaag, Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.

Kaag, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." vurgusunu yineleyerek, İsrail'in Han Yunus'taki "yeni tahliye emrinden" derin endişe duyduğunu dile getirdi.

- "SİYASİ İRADENİN ALTERNATİFİ YOK"

Gazze'ye insani yardım dağıtımına ilişkin sorunların devam ettiğine dikkati çeken Kaag, "Siyasi iradenin alternatifi yok." dedi.

İsrail'in Refah saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatmasının ardından Gazze'ye giren ve dağıtılan yardımlarda çok ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istediğini bildirdi.

Kaag, ciddi hastalıkları olan 21 çocuğun Gazze'den geçen hafta tahliye edildiğini anımsatarak, "Çok büyük ihtiyaçlar ışığında, bu konunun öncellikli olduğunu vurgulayarak dikkat ve desteğinizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsani yardıma yıllarca ihtiyaç olacağını bildiren Kaag, diğer taraftan Gazze'de yeniden inşa ve toparlanma sürecine de gecikmeden odaklanılması gerektiğini söyledi.

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