BM: Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.
Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.
Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.