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Dünya

BM: Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında

BM, 'Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında.' açıklamasında bulundu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 01:39 - Güncelleme:
BM: Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.

Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.

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