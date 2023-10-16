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Dünya

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona ulaştı
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BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, New York'taki BM binasındaki gazetecilere, video konferans yoluyla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Hava saldırılarının devam ettiği Gazze'de durumun "çok trajik" olduğunu aktaran Touma, UNRWA personelinin de durumdan çok etkilendiğini vurguladı.

Touma, 7 Ekim'den bu yana çoğunlukla öğretmenlerden oluşan 14 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Bırakın bir sonraki günü, bir sonraki saatin ne getireceğini bilmiyoruz." diyen Touma, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Touma, söz konusu kişilerin çoğunun UNRWA merkezlerinde kaldığını, yardım girişi sağlanamadığı için UNRWA'nın da malzemelerinin tükenmekte olduğunu belirtti.

Merkezlerin çok kalabalıklaştığına da dikkati çeken Touma, durumun çok ciddi olduğuna işaret etti.

UNRWA'nın, ablukanın kaldırılmasını talep ettiğini kaydeden Touma, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Touma, UNRWA çalışanlarının Gazze'nin "cehenneme" döndüğünü aktardığını, belirsizlik ve korkunun her gün arttığını kaydetti.

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