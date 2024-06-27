BM, Gazze'den çekiliyor mu? Resmi açıklama geldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 265. gününde sürüyor.

BM, GAZZE'DEN ÇEKİLİYOR MU?



Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım dağıtımına ilişkin engellerin sürdüğünü ancak bazı haberlerde yer alan iddiaların aksine Gazze'den çekilmediklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin çok büyük risk altında yardım dağıtımı yapmaya çalıştığını belirten Dujarric, İsrail'den talep ettikleri iyileştirmelere ilişkin henüz gelişme olmadığını söyledi.

Dujarric, İsrail'in BM'nin taleplerini yerine getirmemesi halinde örgütün yardım dağıtımını askıya alacağına ilişkin haberlere karşılık "Gazze'den çekilmiyoruz." dedi.

Dujarric, ABD'nin yüzer iskelesinden yardım dağıtımına ilişkin, BM'nin hala güvenlik durumunu gözden geçirdiğini ve gerekli koşullar sağlanmadığı için buradan yardım dağıtımı yapmadığını kaydetti.

BM'nin giderek daralan bir ortamda yardım dağıtımaya çalıştığını anlatan Dujarric, BM'nin taleplerinin esasen çok basit olduğunu bildirdi. Dujarric, İsrail ordusunun koruması altında çalışmadıklarını belirterek, yardım dağıtımı için farklı yolları denediklerini vurguladı.

"Başarılı olmak için tek yol ateşkes." diyen Dujarric, aynı zamanda insani yardıma erişimin engellenmemesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini tekrarladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:56 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'de çocukların da hedef alındığı çatışmada, zulmün niteliğinin benzersiz olduğunu söyledi.

03:15 İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyetler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının soruşturulması amacıyla uluslararası kurumlarla görüşmek üzere Lahey'e geldi.

00:30 İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

00:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi.

00:00 İsrail medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'e ağır bomba sevkiyatının "şimdilik beklemede kalacağını" söylediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.