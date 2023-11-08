İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4924
  • EURO
    30,548
  • ALTIN
    1788.85
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı
Dünya

BM: Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hiçbir yerin güvenliği olmadığına dikkati çekerek, 'Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı.' açıklamasında bulundu.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
BM: Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin Gazze'de ateşkes çağrısının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine Dujarric, bu konuda farklı terminolojiler kullanıldığını ancak BM'nin çağrısının insani amaçlar için çatışmaya ara verilmesini öngördüğünü kaydetti.

Dujarric, ateşkes çağrısının Gazze'nin kuzeyi mi yoksa güneyi için mi geçerli olduğunun sorulması üzerine ise "Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı. Gazze'de güvenli bir yer yok." diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Gazze'de öldürülen çocuk sayısını tam olarak teyit edemediklerini belirten Dujarric, "Gazze'de çok fazla genç ve çocuk nüfusunun bulunduğunu da göz önünde bulundurarak, çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğinden şüphemiz yok." dedi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir yardım tırının saldırıya uğradığını açıkladı.

Yardım tırlarının Gazze'deki Şifa ve Kudüs Hastanesine tıbbi malzeme taşırken saldırıya uğradığını ifade eden Dujarric, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini teyit edemeyeceğini söyledi.

Dujarric, hayatını kaybeden BM personeli sayısının 99'a ulaştığını, çoğu BM personelinin evlerinde aileleriyle birlikte öldürüldüğünü, çatışma sonlandıktan sonra BM süreçlerine göre sorumluların tespit edileceğini dile getirdi.

  • güvensizlik vurgusuyla
  • BM etiketi
  • Gazzenin bütünlüğüne
  • BMnin çağrısı
  • Gazzenin güveni
  • BM bildirisi
  • Gazzenin kırılganlığı
  • BM uyarısı
  • Gazzenin korunması
  • BM açıklaması
  • Gazzenin zor durumu gibi etiketler üretebilirsin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.