İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2382
  • EURO
    37,1819
  • ALTIN
    3011.76
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösteriyor
Dünya

BM: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatmasının uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösterdiğini bildirdi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
BM: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösteriyor
ABONE OL

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki yıkıma dikkati çektiğini belirtti.

"Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmanın meydana getirdiği çok büyük yıkım, savaşın uluslararası hukuka saygı duyulmadan yürütüldüğünü gösteriyor." diyen Haq, ailelerin bulundukları yerlerde kapana kısıldıklarını ve hareket edemediklerini söyledi.

Haq, Cibaliya'da 50 bin ila 70 bin kişinin bulunduğunu belirterek, İsrail'in saldırıları sonrasında kuzeyden merkeze 63 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

- "GAZZE'NİN KUZEYİ İÇİN ÇAĞRILARIMIZ SÜRÜYOR"

"BM Günü'nde Gazze'nin kuzeyindeki halka mesajınız nedir?" sorusuna Haq, "Onlar için çağrılarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın onları duyması ve ihtiyaçlarını görmesi için çabalamaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Haq, onların da tüm insanlar gibi korunma hakkına sahip olduğunu belirterek, BM personelinin de Gazze'de çok zor koşullarda görevini yerine getirmeye çalıştığını anımsattı.

BM'nin Gazze'de 230'dan fazla personelini kaybettiğini ifade eden Haq, "Bizim personelimiz de aynı baskı, açlık, yerinden edilme ve ölüme maruz kalıyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.