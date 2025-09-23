İSTANBUL 27°C / 17°C
BM Genel Kurulu yakınında tehdit ağı! ABD Gizli Servisi operasyonu duyurdu

ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok 'tehdit ve saldırılarda' kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.

Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin operasyon yürüttüklerini açıkladı.

Gizli Servis'ten yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu belirtildi.

BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun bulunan bu elektronik cihaz ağının çökertildiği aktarıldı.

Bu cihazların "baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek" kapasitede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cihazlara ilişkin ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" vurgulanarak, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadesini kullandı.

  • ABD Gizli Servisi
  • BM Genel Kurulu
  • telekomünikasyon ağı

