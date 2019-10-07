BM Genel Sekreter Yardımcısı: (Fırat'ın doğusu) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, '(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız.' dedi.