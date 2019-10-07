BM Genel Sekreter Yardımcısı: (Fırat'ın doğusu) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, '(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız.' dedi.
- AA
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." dedi.
Moumtzis, "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." dedi.
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