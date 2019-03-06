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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Mali'de artan terör saldırıları nedeniyle güvenlik kötüye gidiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, batı Afrika ülkesi Mali'de artan terör saldırıları nedeniyle güvenliğin kötüye gittiği uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, aşırılık yanlısı grupların Mali'nin kuzeyinden ülkenin merkezine doğru yayıldığına dikkati çekti. 
 
Terör saldırılarının Mali ordusunu, BM barış gücü askerlerini ve sivilleri hedef aldığı belirtilen raporda Guterres, bu nedenle ülkedeki güvenliğin de kötüye gittiği uyarısını yaptı.
 
Rapora göre, geçen sene Mali'de 237 terör saldırısı meydana geldi. Saldırılarda son 6 ayda 18 barış gücü askeri hayatını kaybetti.
 
BM Güvenlik Konseyi ise bu ay sonunda Mali'deki krizi yakından gözlemlemek için bu ülkeye bir ziyaret planlıyor.
 
Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
 
Mali'ye 2014'te askeri müdahalede bulunan Fransa'nın bu ülkede 4 bin askeri, burada konuşlu BM barış gücü misyonu MINUSMA'da ise yaklaşık 15 bin asker bulunuyor. 

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