İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2283
  • EURO
    35,0667
  • ALTIN
    2438.18
  • BIST100
    10677.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Genel Sekreteri: Bu dehşet ve acı sona ermeli
Dünya

BM Genel Sekreteri: Bu dehşet ve acı sona ermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 20:06 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri: Bu dehşet ve acı sona ermeli
ABONE OL

BM Sözcülük Ofisi, Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu görüntüleri üzüntüyle izlediğini ifade eden Guterres, "Bu dehşet ve acı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Guterres, öldürülen 36 binden fazla Filistinli ve 1500 İsraillinin yasını tuttuğunu belirterek, acilen ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talebini yineledi.

İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayan Guterres, UAD kararlarının bağlayıcı olduğunu ve tüm üyelerin bunlara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, İsrailli yetkililerin engelsiz ve güvenli insani yardım erişimi sağlamak zorunda olduğunu belirterek, "Etkilenen toplumun güvenliği, onuru ve ümidini tekrar inşa etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Siyasi çözüm için somut adımlar atılması çağrısı yapan Guterres, iki devletli çözüme desteğini yineledi.

NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.