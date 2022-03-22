İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8433
  • EURO
    16,3872
  • ALTIN
    913.449
  • BIST100
    2180.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 'kazanılamayacağını' belirterek 'Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?' dedi.

AA22 Mart 2022 Salı 17:14 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 17:25
ABONE OL

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere "sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını" söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez." diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda "saçmalık" olduğuna dikkati çeken Guterres "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı." dedi.

  • BM Genel Sekreteri
  • Antonio Guterres
  • Rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.