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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya liderleri, Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kurulunda bir araya gelemeyebilir

BM Genel Sekreteri Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:37
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.

Guterres, Fransız Paris Match dergisine verdiği mülakatta, 'Dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin New York'ta bir araya gelmesi pek mümkün değil.' ifadesini kullandı.

Bu yıl BM'nin 75. yılına denk gelen Genel Kurul toplantıları için teknolojinin sunduğu çeşitli alternatifler üzerinde çalıştıklarını aktaran Guterres, BM Genel Kurulunun nasıl düzenleneceğine üye devletlerin karar vereceğini kaydetti.

Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.

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