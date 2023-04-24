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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres ile Lavrov arasında kritik görüşme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres ile Lavrov arasında kritik görüşme
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Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Ukrayna'daki savaş ile Afganistan ve Suriye'deki durumu görüştüğü aktarıldı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Genel Sekreter'in Ortak Koordinasyon Merkezi'nin yakın zamanda karşılaştığı engellere ilişkin endişesini dile getirdiği belirtilen açıklamada, Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermesi için Lavrov'a bir mektup ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı zamanda tüm imzalayan taraflara iletildiği belirtilen mektupta, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iyileştirilmesi, uzatılması ve genişletilmesine ilişkin önerilerin yer aldığına ve tüm tarafların tutumlarının göz önünde bulundurulduğuna işaret edildi.

Guterres'in Rusya ve BM arasında Moskova'nın gıda ve gübrelerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat zaptına dair endişelerinin not edildiği aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in bu alanda kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verdiği ve BM'nin mevcut sorunları çözme konusunda kararlılığını dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Guterres'in Rus yetkililere vize verilmesi konusunda ev sahibi ülkeyle (ABD) yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdiğine işaret edildi.

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