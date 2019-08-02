Açıklamalarının devamında Guterres, “Taraflar her ne pahasına olursa olsun gelişmelerin dengesini bozacak her türlü eylemden kaçınmalı ve yeni bir uluslararası nükleer silah kontrolü anlaşması üzerine uzlaşmalı.” şeklinde konuştu.

ABD VE RUSYA ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMA GERGİNLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Şubat 2019'da , Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıklamıştı. Bundan kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya INF'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar zaman tanındığını söylemiş ve "Rusya'nın anlaşmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşecekleri" uyarısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ise bu uyarıya, “NATO’nun INF Anlaşması konusunda Rusya’ya yönelik atacağı adımlara aynı şekilde karşılık verilecektir.” şeklinde yanıt vermişti.

Öte yandan ABD ve Rusya, nükleer silahlanmayı sınırlandırma konusunda yeni bir anlaşma için müzakerelere başlamıştı.

Euro News'in haberine göre, uzmanlar Washington yönetiminin, söz konusu anlaşmayı 2011 yılında yürürlüğe giren ve Şubat 2021'de sona erecek 'New START' anlaşmasının bitimine yetiştirmek istediği değerlendirmelerini yapmıştı.