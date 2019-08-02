31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5905
  • 6,2077
  • 258.473
  • 101.128
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: INF Anlaşması sonlanırsa dünya nükleer savaş frenini kaybeder

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’nın sonlanması halinde dünyanın 'nükleer savaş freni'ni kaybedeceğini söyledi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya’yı caydırmak için savaş başlıkları geliştirmek istediği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta INF Anlaşması’ndan tamamen çekilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açıklamalarının devamında Guterres, “Taraflar her ne pahasına olursa olsun gelişmelerin dengesini bozacak her türlü eylemden kaçınmalı ve yeni bir uluslararası nükleer silah kontrolü anlaşması üzerine uzlaşmalı.” şeklinde konuştu.
 
ABD VE RUSYA ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMA GERGİNLİĞİ
 
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Şubat 2019'da , Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıklamıştı. Bundan kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurmuştu.
 
Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya INF'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar zaman tanındığını söylemiş ve "Rusya'nın anlaşmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşecekleri" uyarısında bulunmuştu.
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ise bu uyarıya, “NATO’nun INF Anlaşması konusunda Rusya’ya yönelik atacağı adımlara aynı şekilde karşılık verilecektir.” şeklinde yanıt vermişti.
 
Öte yandan ABD ve Rusya, nükleer silahlanmayı sınırlandırma konusunda yeni bir anlaşma için müzakerelere başlamıştı.
 
Euro News'in haberine göre, uzmanlar Washington yönetiminin, söz konusu anlaşmayı 2011 yılında yürürlüğe giren ve Şubat 2021'de sona erecek 'New START' anlaşmasının bitimine yetiştirmek istediği değerlendirmelerini yapmıştı.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Temmuz'da PKK'ya üst düzey darbe!

Temmuz'da PKK'ya üst düzey darbe!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

Bir kamu bankası daha faizi indirdi

Bir kamu bankası daha faizi indirdi

Yerli 'Herkül' denize iniyor

Yerli 'Herkül' denize iniyor

Fırat’ın doğusunda 'SDG' oyunu sürüyor

Fırat’ın doğusunda 'SDG' oyunu sürüyor

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...
 

POPÜLER HABERLER

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Koruma altındalar! Zorlu yolculukları görüntülendi

Koruma altındalar! Zorlu yolculukları görüntülendi

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA