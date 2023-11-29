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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'i ''insani ateşkes''e çağırdı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan 'insani aranın' kilit sorunları çözmediğini dile getirerek, İsrail'e 'insani ateşkes' çağrısında bulundu.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'i ''insani ateşkes''e çağırdı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Gazze'de asıl "insani ateşkes" ilan edilmesi gerektiğini belirten Guterres, "İnsani ara, doğru yönde atılmış bir adımdı. Umut sembolüydü ancak karşı karşıya olduğumuz kilit sorunları çözmüyor." dedi.

Guterres, koşulsuz ve derhal esirlerin salınmasını ve insani yardımların Gazze'deki insanlara hemen ulaşmasını sağlayacak "insani ateşkes"te ısrarcı olduklarını vurguladı.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından yeniden saldırılarına başlayacağını söyleyen İsrail hükümetine de mesaj gönderen Guterres, "Mesajım çok açık. İnsani ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

  • Guterres
  • insani ara
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