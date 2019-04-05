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BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da krizden siyasi çözümle çıkabilir

BM Genel Sekreteri Guterres: BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki krizden sadece siyasi çözümle çıkılabileceğini belirtti. A) Başkanı Tajani de 'AB, Libya'daki duruma acilen müdahale etmeli.' dedi.

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Libya'ya önceki gün giden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in batı bölgelerine yönelik saldırı talimatıyla başlayan çatışmalar üzerine bir kez daha sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 
 
Guterres, "Trablus'tan Tobruk ve Bingazi'ye gidiyorum. Amacımı koruyorum: Askeri bir müdahaleden kaçınmak." ifadelerini kulandı.
 
Libya krizinde askeri çözüm olmadığını yineleyen Guterres, "Libya için sadece siyasi çözüm var." vurgusu yaptı.
 
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesiyle başlayan çatışmaların ardından yazılı açıklama yaptı. 
 
"Libya'da gelişmelerden dolayı çok endişeliyim. Tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısında bulunuyorum." açıklamasında bulunan Tajani, Libya krizinin çözümünün askeri olamayacağına dikkati çekti.
 
Tajani, askeri harekatın daha fazla can kaybına ve zarara mal olacağına dikkati çekerek, aynı zamanda artan gerginliğin yeni bir göç krizini tetikleyebileceğini ifade etti.
 
"AB, Libya'daki duruma acilen müdahale etmeli. Tek bir ses ve yetkiyle hareket ederek, barışçıl ve demokratik çözüme katkı sağlamalı." çağrısında bulunan Tajani, General Hafter'in Trablus'a yönelme talimatının ülkede iç savaşa yol açabileceği ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki barış sürecine zarar vereceği uyarısını yaptı.
 
Almanya, Libya’daki silahlı güçlere, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri çağrısında bulundu. 
 
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya’da son günlerde gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduklarını söyledi. 
 
BM Güvenlik Konseyinin Libya’daki gelişmeleri konuşmak üzere acil toplantıya çağrıldığını belirten Seibert, "Sorumlulara, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi. 
 
Almanya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in siyasi çözüm çabalarını güçlü şekilde desteklediğini vurgulayan Seibert, "Şunu açıkça söylememiz gerekiyor, Libya'da askeri bir çözüm söz konusu olamaz. BM Genel Sekreteri'nin ve Libya Özel Temsilcisi (Gassan) Selame'nin gerilimi düşürme ve siyasi çözüm çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 14-16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Konferansı'ndan 10 gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'a askeri saldırı emri vermişti.
 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.
 
General Hafter, yayımladığı ses kaydında Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.
 
Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.
 

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