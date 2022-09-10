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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'ı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın selden etkilenen bölgelerini ziyaret ederek, ülkeye maddi destek yapılması çağrısında bulundu.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel nedeniyle yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'ın Sind ve Belucistan eyaletlerini ziyaret etti. Guterres yaptığı açıklamada, "Sınırlı kapasitemizin ve kaynaklarımızın farkındayız. Pakistan halkıyla dayanışma halindeyiz" dedi. Guterres, sel nedeniyle can ve mal kaybının meydana geldiğini hatırlatarak, Pakistan'a destek verilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, "Bu bir cömertlik meselesi değil, adalet meselesidir" dedi.

"DOĞA İLE SAVAŞI BİTİRİN"

Guterres açıklamasında sera gazlarının iklim değişikliğini hızlandırdığını ve daha büyük sera emisyonlarına neden olan ülkelerin bu sorunları göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, "Pakistan ve diğer gelişmekte olan ülkeler, fosil yakıtları kullanmaya devam ettikleri için korkunç bir bedel ödüyor" ifadelerini kullandı. Guterres açıklamasında ayrıca "İslamabad'dan küresel bir çağrı yapıyorum; çılgınlığı durdurun, yenilenebilir enerjiye yatırım yapın. Doğayla savaşı bitirin" sözlerine yer verdi.

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