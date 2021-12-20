BM Genel Sekreteri Guterres: Sadece Lübnanlılar, Lübnan'ın sorununu çözebilir

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:15 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:16

Guterres, dün geldiği başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Sadece Lübnanlılar, Lübnan'ın sorununu çözebilir." diyen Guterres "Ancak Lübnan'daki mevcut çok zor durumun üstesinden gelinmesi için uluslararası toplumun desteğine de vurgu yapmak istiyorum." dedi.

BM'nin Lübnan halkıyla bu zor süreçte dayanışma içerisinde olduğunu hatırlatan Guterres, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumun Lübnan'a destekte harekete geçmesi için tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz. (Lübnan'ın) insani, kalkınma ve ekonomi alanında yeniden inşası için desteğe ihtiyacı var."

Meclis Başkanı Berri ile ülkenin güneyindeki Lübnan-İsrail sınırında görev yapan BM askeri güçlerinin durumu ve oradaki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Guterres, "Ateşkese yönelik tüm ihlallerin durması gerekiyor. Meclis Başkanı özellikle Lübnan hava sahasının ihlalleri ve BMGK kararının tamamen uygulanması hususuna değindi." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, ayrıca Berri ile görüşmeden önce 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret ederek, patlamada hayatını kaybedenleri anmak, onların yakınları ve yaralılarla dayanışma içinde olduğunu göstermek istediğini kaydetti.

Guterres, "Bu trajedide, ailelerin gerçeği bilmesi ve şeffaf bir soruşturmanın sürdürülmesi isteğini çok iyi anlıyorum." ifadesini kullandı.

- Lübnan Meclis Başkanı, İsrail'in ihlallerine değindi

Meclis Başkanı Berri de görüşmede İsrail ve Lübnan arasındaki ihtilaflı deniz alanında sürdürülen petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, bunun önündeki engeller ve İsrail'in savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği ihlallerine değindiğini aktardı.

Berri, deniz sınırına ilişkin BM çatısı altında ve ABD'nin huzurunda müzakerelerin gerçekleştiğini ancak müzakerelerin gecikmesinin ekonomilerini etkileyerek mevcut krizle başa çıkılmasını zorlaştırdığını söyledi.

Ayrıca Berri, İsrail'in her gün Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini hatta hava sahalarını Suriye'ye saldırmak için kullandığını savundu.