BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı
BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisinde Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı
- AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı.
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