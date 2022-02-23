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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna sorunu, küresel barışı hedef alan en büyük güvenlik krizidir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde 'bağımsızlığını' tanıma kararının yanlışlığına vurgu yaparak, Ukrayna sınırında yaşanan sorunun dünyanın son yıllarda küresel barışı hedef alan en büyük güvenlik krizi olduğunu söyledi.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:24
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New York'taki BM Genel Merkezinde basın mensuplarına konuşan Guterres, iki ülke arasındaki temas hattında artan ateşkes ihlalleri ve sahada tırmanan gerilime işaret ederek, "Ukrayna ile ilgili son gelişmelerden derinden rahatsızım. Bunca ölüm, yıkım ve yerinden edilmenin acısını çeken herkesin güvenliği ve esenliği için özellikle endişeliyim." dedi. Afrika liderlerinin çok önemli bir zirvesini de içeren denizaşırı bir ziyareti yarıda kesip acilen BM Genel Merkezine döndüğünü belirten Genel Sekreter, "Açık konuşayım, Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlalidir. Böyle bir tek taraflı önlem, BM'nin ilkeleriyle doğrudan çelişir." ifadesini kullandı.

- "GELMEMESİNİ İÇTENLİKLE UMDUĞUM BİR AN"

Genel Sektreter Antonio Guterres, "Gelmemesini içtenlikle umduğum bir an ile karşı karşıyayız." diyerek dikkat çektiği tehlikeli gidişatla ilgili, barışı koruma kavramının saptırılmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Guterres, üye ülkelerin kabul ettiği BM anlaşmalarına sadık kalması gerekliliğini, "BM ilkeleri alakart menü değildir. Bu gelişme, Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk Anlaşmalarına ölümcül bir darbedir." sözleriyle ortaya koydu. Rusya'nın "Barış Gücü" olarak adlandırdığı askeri birliklerine atıfta bulunan Guterres, "Bir ülkenin birlikleri rızası olmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiğinde, tarafsız barış gücü değildir. Barış gücü hiç değildir." şeklinde konuştu. Genel Sekreter sözlerini, ateşkesin ve hukukun üstünlüğünün derhal tesis edilmesi çağrısında bulunarak tamamladı.

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