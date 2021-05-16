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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in basın kuruluşlarını hedef almasından ''derin rahatsızlık'' duyduğu belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırıları sırasında Gazze'de medya kuruluşlarının bulunduğu binanın hedef alınmasına tepki gösterdi.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 07:33 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 07:33
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BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer verildi.

Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir." denildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı hatırlatıldı.

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