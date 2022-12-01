İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6356
  • EURO
    19,5968
  • ALTIN
    1078.19
  • BIST100
    5046.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaptı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı
ABONE OL

Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da altıncısı düzenlenen Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler (AfB-BM) Yıllık Konferansının ardından basına açıklama yaptı.

Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaparak, "Bugün kurumlarımızın kıta genelinde barışı sağlamak için nasıl çalıştıklarını konuştuk. Afrika barışı hak ediyor ve ona ihtiyacı var." dedi.

BM Genel Sekreteri, barışın her zaman gerekli fakat onu sağlamanın kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile de bir araya geldi.

Konferansta, Afrika'da insan hakları, iklim değişikliği, güvenlik ve kalkınma gibi konular konuşuldu.



Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.