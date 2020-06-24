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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı: Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tehdidinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözüm girişimlerine zarar verdiği uyarısında bulunarak İsrail hükümetine ilhak planlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:09
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Guterres, BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, İsrail'in ilhak planının Filistinlileri, birçok İsrailliyi ve uluslararası toplumu ''alarma'' geçirdiğini söyledi.

İsrail-Filistin sorununda dönüm noktasında olunduğunu belirten Guterres, ''İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda uluslararası hukuku ihlal edecek, iki devletli çözüm girişimlerine ve müzakerelerin yeniden başlama olasılığına ciddi zarar verecek. İsrail hükümetine ilhak planlarından vazgeçmesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.

Guterres, İsrail ve Filistin'in bölgesel ve uluslararası destekçileri ile ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve BM'nin oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Quartet) iki devletli çözüm için tarafları bir araya getirmesi çağrısında da bulundu.

- İLHAK, İSRAİL-FİLİSTİN İLİŞKİLERİNİN DOĞASINI GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK 

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, ilhakın İsrail-Filistin ilişkilerinin doğasını geri dönüşü olmayacak şekilde değiştireceği uyarısı yaptı.

Gelecek haftalarda alınacak kararların hem Filistin hem İsrail halkının güvenlik ve ekonomik refahına zarar verebileceğine dikkati çeken Mladenov, ''Fırsat penceresi kapanıyor ama kaosu engellemek için hala zaman var.'' dedi.

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