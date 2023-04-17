BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'da acilen çatışmanın sonlandırılması çağrısı

Guterres, BM'de düzenlenen "Kalkınma için Finans Forumu" açılışında konuştu.

Sudan'daki çatışmayı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, durumun sivillerin de aralarında olduğu ciddi can kaybına yol açtığını belirterek, "Çatışmanın daha fazla tırmanması ülke ve bölge için korkunç sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, "Sudan ordusu ve HDK'ye acilen çatışmayı sonlandırma, sükuneti tekrar inşa etme ve çözüm için diyaloğa başlama çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Durumu etkileyebilecek tüm taraflardan barış için çaba sarf etmeleri talebinde bulunan Guterres, ülkede çatışma öncesindeki insani durumun zaten kırılgan olduğunu, çatışmalarla felakete dönüştüğünü söyledi.

Guterres, sivillerin, insani yardım çalışanlarının hedef alınmasını ve yağmalama girişimlerini kınarken, tüm taraflara uluslararası hukuka saygı duyma ve BM personelini koruma yükümlülükleri olduğunu anımsattı.

İki tarafla da görüştüğünü ve Arap Birliği liderleriyle irtibat halinde olduğunu aktaran Guterres, BM'nin bu zor zamanda Sudan halkıyla birlikte olduğunu ve demokratik geçiş için destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

- Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.