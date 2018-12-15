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BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayetinde 'şeffaf' soruşturma istiyor

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, 'Genel Sekreter Guterres, gerçeğin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma konusunda hep çok net oldu.' dedi.

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Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü Haq, ''Genel Sekreter, gerçeğin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma konusunda hep çok net oldu.'' dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı bildirilmişti.

ABD Senatosu da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısını dün kabul etmişti.

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