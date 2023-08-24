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Dünya

BM: Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiği düşüncesi sır değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Güvenlik Konseyi (BMGK) yapısında değişiklik çağrılarına ilişkin, 'Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiğini defalarca söylemesinin bir sır olduğunu düşünmüyorum.' dedi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
BM: Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiği düşüncesi sır değil
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Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva'nın Afrika'daki BRICS toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın BMGK'nin mevcut yapısının dünyada barışı teşvik etme konusunda yetersizliğini ortaya koyduğuna yönelik ifadelerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tepkileri sorulan Nino, "Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiğini defalarca söylemesinin bir sır olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Genel Sekreter'in geçmişte Güvenlik Konseyi hakkında söylediklerine atıfta bulunabileceğini belirten Nino, "Bu soru kendisine defalarca soruldu ve sanırım her zaman Güvenlik Konseyinin birlik halinde hareket ettiğinde en iyi şekilde çalıştığını söyledik. Ve elbette bu çatışma, birlik olmayınca ne olacağı sorunlarını da gün yüzüne çıkardı." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, BMGK'nin genişlemesi yönündeki değişikliklerin "ancak üye devletler tarafından yapılabileceğini" vurguladı.

Lula, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde, "Ukrayna'daki savaş, Güvenlik Konseyinin sınırlarını gösteriyor. Derhal ateşkese, adil ve kalıcı barışa etkili şekilde katkıda bulunabilecek çabaları birleştirmeye hazırız." diye konuşmuştu.

BRICS üyelerini dünyada "anlayış ve işbirliği için bir güç" olarak hareket etmeye çağıran Lula, "Barış arayışı kolektif bir yükümlülük, adil ve sürdürülebilir kalkınma için zorunluluktur." ifadesini kullanmıştı.

BMGK'nin genişletilmesi gereğini ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013'te New York'ta yapılan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Dünya beşten büyüktür." ifadesiyle dile getirmişti.

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