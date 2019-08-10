30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Genel Sekreteri'nden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'doğalgaz' mektubu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir mektup göndererek, hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e yaptığı önerileri dikkatli bir şekilde not ettiğini belirtti ve “Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Cumhurbaşkanı Akıncı'nın hidrokarbon kaynakları konusunda tırmanan gerginlikle ilgili dile getirdiği endişelerini not ettiğini ifade eden BM Genel Sekreteri mektubunda, açık denizlerdeki hidrokarbon sorununun çözümüne duyulan ihtiyacın Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir teşvik oluşturduğuna inandığını vurguladı. 
 
Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hitaben “Sürdürebilir bir çözüme olan bağlılığınızı ve daha fazla Güven Artırıcı Önlemi almaya hazır olmanızı takdir ediyorum” diyen Genel Sekreter, Jane Holl Lute'un yürüttüğü çalışmalar dahil, BM'nin barış ve güvenlik içinde birleşik ada vizyonunu gerçekleştirmeye olan bağlılığını devam ettirdiğini de ifade etti. 
 
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 10 Temmuz ve 13 Temmuz tarihli mektuplarında kendisine ilettiği konulara ilişkin değerlendirmeler yaptığı yanıtında, “9 Ağustos 2019'da görüşlerinizi netleştirmek ve sonraki olası adımları görüşme amacıyla bir toplantı yapma kararınız takdir edilmektedir” dedi. 
 
Mektubunda, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelmesine ilişkin güven artırıcı önlemin 11 Temmuz 2019'da hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden BM Genel Sekreteri, liderlerin BM gözetiminde gayri resmi olası bir konferansın toplanması önerisini takdir ederek tüm Kıbrıslıların yararına olacak etkili yeni güven artırıcı önlemlerin alınması yönündeki çağrısını yineledi.  

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Sahiplendiği kuzuya doğum günü yaptı

Sahiplendiği kuzuya doğum günü yaptı

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Bayram öncesi sıkı denetim!

Bayram öncesi sıkı denetim!

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA