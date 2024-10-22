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Dünya

BM gündemi Gazze'deki insanlık dramı! Lazzarini'den acil ateşkes çağrısı: Halk ölümü bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin çaresiz bir şekilde ölümü beklediğini belirterek, bölgedeki duruma dair sosyal medya hesabından acil ateşkes çağrısında bulundu.

AA22 Ekim 2024 Salı 17:28 - Güncelleme:
BM gündemi Gazze'deki insanlık dramı! Lazzarini'den acil ateşkes çağrısı: Halk ölümü bekliyor
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Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yeniden başlattığı kara saldırıları sonrası bölgedeki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun yaklaşık 3 haftadır aralıksız bombalanması nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki can kayıplarının giderek arttığına dikkati çeken Lazzarini, UNRWA personellerinin bile ilaç, gıda ve su bulamadığına işaret etti.

"HER YERDE ÖLÜM KOKUSU VAR"

Lazzarini, İsrail'in bölgede hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılması ve insani yardımları engellediğini dile getirerek, "Yollarda ve enkaz altında kalan cesetlerden dolayı her yerde ölüm kokusu var." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin terk edilmiş, umutsuz ve yalnız hissettiğini kaydeden Lazzarini, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar, sadece ölümü bekliyor. Her anları ölüm korkusu yaşayarak geçiyor." dedi.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde geçici de olsa ateşkes çağrısı yaparak şöyle devam etti:

"Gazze'nin kuzeyindeki personelimiz adına, bölgeden ayrılmak ve daha güvenli yerlere ulaşmak isteyen ailelerin güvenli insani geçişini sağlamak için birkaç saatliğine bile olsa derhal bir ateşkes çağrısında bulunuyorum. Bu, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin hayatlarını kurtarmak için gereken en asgari önlemdir."

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 6 Ekim'de başlattığı kara saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye yardım da ulaştırılamıyor ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, bombadırmanların yanı sıra açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

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