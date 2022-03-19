BM, Güney Sudanlı mülteciler için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 00:34 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:35

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Güney Sudanlı mültecilerin, Afrika'nın en büyük göç sorunu olduğuna vurgu yaptı.

Kıta ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Sudan ve Uganda'da yaklaşık 2,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin yaşadığı bilgisini veren Saltmarsh, "Tüm barış çabalarına rağmen 10 yıla yakın süren çatışmaların ardından Güney Sudan, an itibarıyla şiddet, kronik gıda güvensizliği ve doğal afetlerin etkileriyle boğuşmayı sürdürmektedir." dedi.

Saltmarsh, Kovid-19 salgınının Güney Sudan'daki insani durumu daha kötüye götürdüğünün altını çizdi.

Mültecilerin, sığındığı ülkelere adapte olması ve insani ihtiyaçlarının giderilmesi için BM'nin 102 yerel kuruluşla birlikte çalıştığını belirten Saltmarsh, yardım faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Matthew Saltmarsh, Güney Sudan'dan çok sayıda kişinin mülteci durumuna düşmesine rağmen geçen sene mültecilere yönelik yapılan bağışların yetersiz olduğunu ve "talep edilen bağışların sadece yüzde 21'ini alabildiklerini" aktardı.