BM Güvenlik Konseyi Filistin için toplanacak

BMGK'nin başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, soysal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından talep edildiği bildirildi.

İngiltere'nin 15 üyeli BMGK'yi cuma günü bir araya getireceği ifade edilen açıklamada, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

- Daimi Temsilci, olayların yakından takip edildiğini duyurmuştu

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 3 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.

İngiltere'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Woodward, "Her ülkenin kendini koruma hakkı vardır ancak bu uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca gerçekleşmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Woodward, üye ülkelerin gelişmelere ilişkin toplantı talebi olabileceğine işaret ederek, yüksek ihtimalle bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini dile getirmişti.

- İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz'un ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı'nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.