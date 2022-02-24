BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi kınandı

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:05

New York'ta, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın talebiyle ikinci defa toplanan BMGK üyeleri, toplantının başladığı anlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasına tepki göstererek operasyonun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz burada bu Konsey'de barış arayışında buluşurken Putin bu Konsey'i tamamen küçümseyerek savaş açtı." dedi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rus saldırısını kınayarak "Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'ta askeri operasyon başlatma kararı, Ukrayna'yı askeri olarak devre dışı bırakmak, Rusya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlere kayıtsızlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun de "Ukrayna krizine barışçıl bir çözümün kapısının henüz tamamen kapanmadığını" vurguladı.

Zhang, "Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ilkelerine saygı duymaya istekli olduğunu daha önce söyledik." diye konuştu.

- UKRAYNA VE RUS DELEGELER ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, ülkesine askeri operasyon başlatan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebizia'a öfkeli ses tonuyla hitap etti. Bunun üzerine ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Kislitsa, konsey üyelerine hitaben, "Sakinlik çağrılarının zamanı geçti. Rusya devlet başkanı savaş ilan etti ve bu konseyin savaşı durdurma sorumluluğu var." şeklinde seslendi.

Oturumun durdurulması ve başkanlığın Rusya'dan alınıp BM tüzüğüne saygı duyan başka bir ülkeye verilmesi gerektiğini söyleyen Kislitsa, Rus büyükelçi Nebizia'ya dönerek "Büyükelçi, savaş suçluları için dezenfektan yok. Onlar cehenneme gidiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya adına BMGK dönem başkanlığını yürüten Büyükelçi Vasily Nebizia ise Ukraynalı delegeye hitaben, "Biz Ukrayna halkına karşı saldırgan değiliz. Sadece Kiev'deki iktidardaki askeri konseye karşıyız." diye konuştu.

Rus büyükelçi, "Şu anda yaşananlar bir savaş değil, Donbas bölgesine askeri operasyon deniyor." diye ekledi.

- "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TASARIMI ÇOK HATALI"

Rusya'ya olan tepkisini BMGK salonu çıkışında da devam ettiren Ukrayna Büyükelçisi Sergei Kislitsa, böyle bir durumda Rusya'nın dönem başkanlığının "hatalı" olduğunu söyledi.

Kislitsa, bir soru üzerine Rusya'nın başlattığı saldırının en kısa zamanda binlerce insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek "Dünyanın her şeye rağmen bir araya gelmesini ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymasını istiyorum." dedi.

Rus Büyükelçisi Nebizia'nın "Saldırıların Ukrayna halkına değil, iktidardakilere yönelik" olduğunu söylemine de tepki veren Kislitsa, Rus mevkidaşını "kelimelerle oynamakla" suçladı.

Toplantının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya'dan Ukrayna'ya karşı saldırılarını durdurmasını istemiş ve "barışa bir şans daha verilmesi" çağrısında bulunmuştu.