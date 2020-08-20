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Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki darbe girişimine kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Mali'de yaşanan askeri darbeyi görüşmek üzere toplandı. BMGK, toplantıda alınan kararla Mali'de yaşanan darbe girişimi sert bir dille kınadı ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 00:04 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 00:20
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Mali'deki darbeyle ilgili yaptığı çevrimiçi toplantısında kınama kararı alındığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, 'Güvenlik Konseyi üyeleri Mali'deki son gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirdiler. 18 Ağustos 2020'de Mali'nin Kati kentinde meydana gelen ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birkaç hükümet üyesinin bazı isyancılar tarafından tutuklanmasına yol açan isyanı şiddetle kınadılar.' ifadelerine yer verildi.

'Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme ve anayasal düzene dönüş' vurgusu yapılan bildiride, Mali'deki askerlere, gözaltına aldıkları tüm görevlileri güvenli bir şekilde ve derhal serbest bırakma ve vakit kaybetmeden kışlalarına dönme çağrısı yapıldı.

BMGK'nin, Mali'deki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) girişimlerini ve arabuluculuk çabalarını desteklediği, Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed'in bildirisinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

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