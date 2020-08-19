'BM Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı sessizliği barış şansını zorlaştırıyor'

AA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:33

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i kabul eden Salih, ülkedeki durum ve uluslararası yaklaşımlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Salih görüşmede, "BM Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun Husilerin düzenlediği saldırılara karşı sessizliği Yemen'de barış şansını zorlaştırıyor, önceki anlaşmaları tehdit ediyor ve Yemen halkını terörist milisler ile mücadelede bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakıyor." dedi.

Husilerin gerginliği arttırması, sivilleri, yerinden edilmiş kişileri, şehirleri hedef almaya ayrıca şehirlere füze ve İHA saldırıları düzenlemeye devam etmesi konusunda uluslararası topluma sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Salih, "Husiler, hükümetin gerginliği azaltma ve Stockholm Anlaşması'na bağlılık konusundaki isteğini istismar etti." diye konuştu.

Husiler, bugün Beyda ilinde stratejik önemi haiz Veld Rabia ilçesini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere, bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.