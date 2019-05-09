BM: Hol Kampı'da 60 binden fazla DEAŞ militanı tutuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de binlerce DEAŞ'lının tutulduğu SDG ismini kullanan YPG/PKK kontrolündeki gözaltı merkezlerine erişim talep etti.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve komisyon üyeleri, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında SDG kontrolündeki Hol Kampı ve DEAŞ'lı yabancı savaşçılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamplardaki durumun ''korkunç'' olduğunu ve gözaltında tutulanların ''insani olmayan koşullarda'' yaşadığını belirten Pinheiro, Haseke'deki 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda 73 bin kişinin kaldığını, bunların yüzde 92'isinin kadın ve çocuk, yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

SDG'nin güvenlik taramasından geçirip ''sivil'' olduğunu belirlediği kişilerin bile kamplardaki hareket özgürlüğünü kısıtladığını ifade eden Pinheiro, Hol Kampı'daki 60 binden fazla kişinin Suriye vatandaşı olduğunu ve tehlike teşkil etmeyenlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Hol Kampı'ndaki 11 bin kişinin ise yabancı ülke vatandaşları olduğunu ve DEAŞ bağlantılı oldukları için ülkeleri tarafından kabul edilmediğini, bazı ülkelerin bu kişilerin vatandaşlıklarını iptal ederken, bazı ülkelerinse 10 yaşından büyük çocukları terörist olarak tanımladığını anlatan Pinheiro, terör örgütü DEAŞ militanları, aileleri ve şüphelilerinin durumuna insan haklarına dayalı bir tutumla yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

DEAŞ militanlarının tutulduğu yerlere erişimlerinin olmadığını kaydeden Pinheiro, ''Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı SDG tarafından tutuluyor ve hiç kimseyle görüştürülmüyor ve bu tür tutukluluk işkence ve kötü muamelenin olduğu bir ortam yaratma riski taşıyor. SDG'yi bağımsız, uluslararası insani kuruluşlar ve insan hakları gözlemcilerinin tutukluları ziyaretine izin vermeye çağırıyoruz.'' dedi.

Pinheiro, ''Soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemiş olan DEAŞ'lılara ve şüphelilere erişimin olmaması bu kişilerin işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaları ve yargılanmalarını engelleyebileceği gibi, yine ülkelerine kabul edilmedikleri ve yargılanmadıkları sürece DEAŞ kurbanları ve aileleri gerçekleri öğrenemeyecek.'' ifadelerini kullandı.