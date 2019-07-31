BM: İdlib’de savaş suçu işleniyor

Suriye’nin rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki kenti İdlib’de, Esad’a bağlı milislerin sivillere yönelik kanlı saldırıları devam ediyor. Dünyanın tepkisiz bir şekilde seyrettiği insan hakları ihlalleri karşısında Birleşmiş Milletler (BM), bölgede hastane, okul ve fırınların vurulmasının açıkça bir savaş suçu olduğunu vurgulayarak Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini Esad’ın saldırılarını engellemeye çağırdı.

SORUŞTURMA TALEBİ

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ABD’nin New York kentinde İdlib’deki vahşete ilişkin hazırladıkları raporu Güvenlik Konseyi üyelerine sundu. Rejim güçlerinin İdlib’e yönelik saldırıların sivillere karşı ‘kıyım’a dönüştüğünü belirten Lowcock, 90 günden uzun süredir devam eden bombardımanda hastane, okul, market, fırın gibi sivil yapıların vurulduğunu ifade etti. Hazırladıkları raporda söz konusu yerlerin ‘kazara’ vurulmasının mümkün olmadığına işaret ettiklerini belirten BM yetkilisi, “Sivillere yönelik kasti saldırılar, savaş suçudur ve bunun sorumlusu emri verenlerdir” dedi. Lowcock ayrıca, BMGK üyesi ülkelere seslenerek insan hakları ihlali yapanlar hakkında uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejiminin ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilen İdlib’de son 3 ayda düzenlediği yoğun saldırılarda katledilen sivillerin bilançosunu açıkladı.

SON 3 AYDA 781 ÖLÜ

SNHR’nin yayımladığı raporda, Esad rejiminin 26 Nisan-27 Temmuz’da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 140’ı kadın, 208’i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi. Ağ, rejim milislerinin 3 aylık dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne düzenlediği saldırılarda 33 katliam gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu saldırılarda 58’i kadın, 85’i çocuk 271 sivilin can verdiği ifade edildi.

Yine çocuklar katledildi

Gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine yine bomba yağdı. Esad rejimi, Kefer Ziba köyüne, Hama’nın kuzey kırsalında Morik, Kefer Zita ve Latamine ilçelerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eriha ilçesine bağlı Kefer Ziba köyüne düzenlenen hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti. Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İnsan hakları ihlalleri belgelendi