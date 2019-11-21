19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6955
  • 6,3136
  • 269.62
  • 106636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM: İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Cutts, İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırıyı mide bulandırıcı olarak nitelendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mark Cutts, dün İdlib'in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampına düzenlenen ve 12 sivilin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Saldırıda kampın altyapısının zarar gördüğünü belirten Cutts, yakındaki doğum hastanesinin de kalıcı hasar aldığını ve dört insani yardım çalışanının yaralandığını ifade etti.
 
Cutss, şunları kaydetti:
 
"İdlib bölgesinde sivillere yönelik harap edici son saldırı karşısında şoke oldum. Füzelerin, aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu çadırlarda barınan savunmasız insanları hedef almasını mide bulandırıcı buluyorum. Bu korkunç olayın tümüyle araştırılması gerekiyor. Bu kamplar zaten şiddetten kaçmış, güven ve koruma arayan insanların barındığı yerler."
 
Tüm çatışan tarafların, uluslararası insani hukuk uyarınca sivil ve savaşçı ayırımı yapması gerektiğini anımsatan Cutts, "Herhangi bir saldırıyı sivillere yöneltmek uluslararası insani hukukun ihlalidir. Son saldırıyı mümkün olan en şiddetli biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı.
 
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.
 
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.
 

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay o cezaları onadı

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay o cezaları onadı

Defacto

Defacto

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme

Sular çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Sular çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Yunan askerleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA